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В Україні набув чинності закон “Про Державний бюджет” на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Відсьогодні набув чинності закон № 1082-ІХ “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, інформує УНН.

В Україні набув чинності закон “Про Державний бюджет” на 2021 рік

Доходи державного бюджету на 2021 рік передбачено у сумі 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн.

Видатки — 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн.

Дефіцит бюджету (план) — 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн. Так, граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис. грн.

Повернення кредитів (план) — 0,2% від ВВП, або 8,6 млрд грн.

При цьому у Бюджеті-2021 визначені такі показники:

ВВП номінальний — 4 505,9 млрд грн;

ВВП реальний — 4,6% р/р;

Індекс споживчих цін (інфляція) — 7,3% (грудень до грудня попереднього року);

Середньомісячна заробітна плата — 13 632 грн;

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП — 9,2% до економічно активного населення;

Також передбачено середній обмінний курс — 29,1 грн до долара США; 28,8 [±1] гривень до долара США — на кінець року.

У держбюджеті-2021 на охорону здоров’я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде спрямовано майже 170 млрд грн. Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

Як повідомляв УНН, 30 грудня 2020 року закон України № 1082-ІХ “Про Державний бюджет України на 2021 рік” опублікували в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

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