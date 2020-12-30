Закон про Бюджет-2021 офіційно опублікували
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Закон України №1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" від 30 грудня, передає УНН.
Цей закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Доходи державного бюджету на 2021 рік передбачено у сумі 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Видатки – 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн.
Дефіцит бюджету (план) - 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн. Так, граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис. грн. Повернення кредитів (план)- 0,2% від ВВП, або 8,6 млрд грн.
При цьому у Бюджеті-2021 визначені такі показники:
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- ВВП номінальний - 4 505,9 млрд грн
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- ВВП реальний - 4,6% р/р
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- Індекс споживчих цін (інфляція) - 7,3% (грудень до грудня попереднього року)
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- Середньомісячна заробітна плата - 13 632 грн
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- Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП - 9,2% до економічно активного населення
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Також передбачено середній обмінний курс - 29,1 гривень до долара США; 28,8 [±1] гривень до долара США - на кінець року.
Окрім того, опубліковано зміни до Бюджетного кодексу України.
Нагадаємо, Верховній Раді 15 грудня після кількох засідань профільного комітету, вдалося уникнути "бюджетної ночі" і ухвалити законопроект про Державний бюджет на 2021 рік - 289 голосами - лише частини "монобільшості" та представників інших політсил і позафракційних. Президент Володимир Зеленський підписав його 25 грудня.
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