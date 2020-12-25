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Президент підписав закон про Держбюджет України на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент підписав закон про Держбюджет України на 2021 рік

Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис. грн.

У держбюджеті-2021 на охорону здоров’я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде спрямовано майже 170 млрд грн. Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати зросте до 6 тис. грн, а з 1 грудня – до 6,5 тис. грн з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Нагадаємо, 15 грудня народні депутати ухвалили в другому читанні і в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів України.

Раніше УНН повідомляв, на що підуть державні кошти з бюджету на 2021 рік. 

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