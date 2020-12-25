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Президент подписал закон о Госбюджете Украины на 2021 год

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент подписал закон о Госбюджете Украины на 2021 год

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы Госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.

В Госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, 15 декабря народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.

Ранее УНН сообщал, на что пойдут государственные средства из бюджета на 2021 год.

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