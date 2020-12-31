В Украине вступил в силу закон "О Государственном бюджете" на 2021
Киев • УНН
КИЕВ. первое января. УНН. С сегодняшнего дня вступил в силу закон № 1082-ИХ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", информирует УНН.
Доходы государственного бюджета на 2021 предусмотрено в сумме 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн.
Расходы - 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн.
Дефицит бюджета (план) - 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн. Так, предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. Грн.
Возврат кредитов (план) - 0,2% от ВВП, или 8,6 млрд грн.
При этом в бюджете-2021 определены следующие показатели:
ВВП номинальный - 4 505,9 млрд грн;
ВВП реальный - 4,6% г/г;
Индекс потребительских цен (инфляция) - 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года);
Среднемесячная заработная плата - 13632 грн;
Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ - 9,2% к экономически активному населению;
Также предусмотрено средний обменный курс - 29,1 грн к доллару США; 28,8 [±1] гривен к доллару США - на конец года.
В госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.
Как сообщал УНН, 30 декабря 2020 Закон Украины № 1082-ИХ "О Государственном бюджете Украины на 2021" опубликовали в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".