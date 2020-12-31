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В Украине вступил в силу закон "О Государственном бюджете" на 2021

Киев • УНН

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КИЕВ. первое января. УНН. С сегодняшнего дня вступил в силу закон № 1082-ИХ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", информирует УНН.

В Украине вступил в силу закон "О Государственном бюджете" на 2021

Доходы государственного бюджета на 2021 предусмотрено в сумме 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн.

Расходы - 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн.

Дефицит бюджета (план) - 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн. Так, предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. Грн.

Возврат кредитов (план) - 0,2% от ВВП, или 8,6 млрд грн.

При этом в бюджете-2021 определены следующие показатели:

ВВП номинальный - 4 505,9 млрд грн;

ВВП реальный - 4,6% г/г;

Индекс потребительских цен (инфляция) - 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года);

Среднемесячная заработная плата - 13632 грн;

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ - 9,2% к экономически активному населению;

Также предусмотрено средний обменный курс - 29,1 грн к доллару США; 28,8 [±1] гривен к доллару США - на конец года.

В госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

Как сообщал УНН, 30 декабря 2020 Закон Украины № 1082-ИХ "О Государственном бюджете Украины на 2021" опубликовали в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

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