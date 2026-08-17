Греческий танкер атакован в Чёрном море после загрузки российской нефти — СМИ

Греческий нефтяной танкер подвергся нападению в Чёрном море после погрузки груза российского происхождения, что стало очередным примером того, как война страны против Украины нарушает нефтяные потоки, передаёт УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Танкер класса «Суэцмакс» «Скирос», способный вместить около 1 миллиона баррелей нефти, был атакован после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) под Новороссийском, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Хотя CPC в основном загружает казахстанскую нефть, рассматриваемая партия была российского происхождения, сообщили источники. Нападение произошло в воскресенье неподалёку от терминала, добавили они.

Издание отмечает, что это первый удар по судну, заходящему на терминал CPC, — важнейший канал экспорта казахстанской нефти после почти трёхнедельного затишья в атаках. В прошлом месяце неоднократные удары беспилотников нарушили погрузку грузов CPC, на которые в последнее время приходилось почти 2% мировых поставок нефти, и вынудили казахстанские нефтяные месторождения сократить добычу.

Компания CPC отказалась комментировать свою деятельность или вопросы, связанные с поставками нефти от производителей. Представитель Генерального штаба Украины заявил, что у него нет данных для комментариев по этому вопросу.

Добавим

Ранее в этом месяце Украина согласилась воздерживаться от нападений на инфраструктуру CPC и суда, которые не являются российскими и направляются к морскому терминалу, при условии, что эти суда не подпадают под украинские санкции и не перевозят российский груз, сообщил американский чиновник. На нефть российского происхождения обычно приходится от 5% до 10% экспорта CPC.

СМИ отмечает, что последняя атака повышает риски для стабильной деятельности CPC, в состав которого входят такие крупные нефтяные компании, как Chevron Corp. и Exxon Mobil, а также российская государственная трубопроводная компания и казахстанская государственная нефтегазовая компания.

В конце прошлого месяца, после нескольких нападений на танкеры, CPC даже рассматривал вариант прекращения деятельности, чтобы избежать экологических рисков и рисков для безопасности, но решил продолжить работу.

Афинская компания, зарегистрированная на бирже Equasis как управляющая компания судна Skiros, заявила, что в результате инцидента никто не пострадал и загрязнения окружающей среды не произошло, а владельцы судна были в курсе случившегося. Компания отказалась от дальнейших комментариев.