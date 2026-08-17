Грецький танкер атаковано в Чорному морі після завантаження російської нафти - ЗМІ

Грецький нафтовий танкер зазнав нападу в Чорному морі після завантаження вантажу російського походження, що стало черговим прикладом того, як війна країни з Україною порушує нафтові потоки, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

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Танкер класу "Суецмакс" "Скірос", здатний вміщувати близько 1 мільйона барелів нафти, був атакований після завантаження на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) під Новоросійськом, повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

Хоча CPC в основному завантажує казахстанську нафту, партія, що розглядається, була російського походження, повідомили джерела. Напад стався в неділю неподалік терміналу, додали вони.

Видання зауважує, що це перший удар по судну, що заходить на термінал CPC — найважливіший канал для експорту казахстанської нафти після майже тритижневого затишшя в атаках. Минулого місяця неодноразові удари безпілотників порушили навантаження вантажів CPC, на які останнім часом припадало майже 2% світових постачань нафти, і змусили казахстанські нафтові родовища скоротити видобуток.

Компанія CPC відмовилася коментувати свою діяльність або питання, пов'язані з постачанням нафти від виробників. Представник Генерального штабу України заявив, що він не має даних для коментарів з цього питання.

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Раніше цього місяця Україна погодилася утриматися від нападів на інфраструктуру CPC та судна, які не є російськими, і прямують до морського терміналу, за умови, що ці судна не підпадають під українські санкції і не перевозять російський вантаж, повідомив американський чиновник. На нафту російського походження зазвичай припадає від 5% до 10% експорту CPC.

ЗМІ зауважує, що остання атака підвищує ризики для стійкої діяльності CPC, до складу якої входять такі великі нафтові компанії, як Chevron Corp. та Exxon Mobil, а також російська державна трубопровідна компанія та казахстанська державна нафтогазова компанія.

Наприкінці минулого місяця, після кількох нападів на танкери, CPC навіть розглядала варіант припинення діяльності, щоб уникнути екологічних ризиків та ризиків для безпеки, але вирішила продовжити роботу.

Афінська компанія, зареєстрована на біржі Equasis як управляюча компанія судна Skiros, заявила, що в результаті інциденту ніхто не постраждав і забруднення навколишнього середовища не сталося, а власники судна були в курсі події. Компанія відмовилася від подальших коментарів.