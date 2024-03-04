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Гражданским надо признать, что у них больше нет времени сидеть дома - Минобороны

Гражданским надо признать, что у них больше нет времени сидеть дома - Минобороны

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:47  •  10256 просмотра

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Советник ведомства по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что военнообязанным украинцам стоит признать, что у них больше нет времени сидеть дома.

Гражданским украинцам призывного возраста стоит признать, что у них больше нет времени сидеть дома. Об этом заявил советник Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в комментарии The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По его словам, вполне возможно, что россияне "очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить".

Если, кроме отсутствия боеприпасов, вооружения, снарядов и так далее, у нас будет нехватка личного состава, это трагедия,

- сказал Бежевец.

Напомним

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности активно работает над поданными более 4 тысячами правок к законопроекту о мобилизации, сгруппировав их в 16 блоков, чтобы доработать документ и вынести его на второе чтение в марте.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
the-washington-postВашингтон Пост
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