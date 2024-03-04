Цивільним треба визнати, що в них більше немає часу сидіти вдома - Міноборони
Київ • УНН
Радник відомства з рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що військовозобов'язаним українцям варто визнати, що у них більше немає часу сидіти вдома.
Цивільним українцям призовного віку варто визнати, що у них більше немає часу сидіти вдома. Про це заявив радник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі The Washington Post, пише УНН.
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За його словами, цілком можливо, що росіяни "дуже скоро підійдуть набагато ближче, якщо їх не буде кому зупинити".
Якщо, крім відсутності боєприпасів, озброєння, снарядів і так далі, у нас буде брак особового складу, це трагедія,
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