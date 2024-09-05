Граждан Казахстана призвали покинуть Украину из-за растущей напряженности

Гражданам Казахстана порекомендовали покинуть территорию Украины. Вместе с этим людей просят не игнорировать воздушную тревогу и выполнять рекомендации властей, передает УНН со ссылкой на посольство Казахстана.

«В связи с растущей напряженностью и в целях безопасности Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями.

В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не требуется.

В то же время Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и немедленно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

Контактный номер Консульского отдела Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.

Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.

Контекст

Последние недели россия с особой жестокостью атакует мирные города Украины.

Как сообщал УНН, в результате атаки рф на Львов 4 сентября пострадало 66 человек, из них 10 детей. В городе объявлен День траура.

Кроме того, на днях враг нанес удар по учебному заведению в Полтаве, погибло по меньшей мере 55 человек, 328 пострадали.