Ракетний удар по навчальному закладу в Полтаві: кількість загиблих зросла до 55
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві загинуло щонайменше 55 людей, 328 постраждали. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть залишатися люди.
Внаслідок удару російських військ по навчальному закладу в Полтаві відомо загинуло щонайменше 55 людей, ще 328 людей постраждали. Про це заявили в ДСНС України, передає УНН.
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Полтава. До 55 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу міста. 328 людей постраждали
В ДСНС відзначили, що внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди.
Наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття.
Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової
Нагадаємо
Керівник Управління Служби безпеки України в Полтавській області Костянтин Семенюк заявив, що правоохоронці у зв'язку із влучанням ворожих ракет по території навчального закладу розглядають версії як і з коригуванням, так і можливим розвідувальним дроном.
Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки03.09.24, 19:14 • 22986 переглядiв