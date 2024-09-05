Ракетный удар по учебному заведению в Полтаве: количество погибших возросло до 55

В результате удара российских войск по учебному заведению в Полтаве известно погибли по меньшей мере 55 человек, еще 328 человек пострадали. Об этом заявили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Полтава. До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению города. 328 человек пострадали - резюмировали чрезвычайники.

В ГСЧС отметили, что в результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса. Вероятно, под завалами еще находятся люди.

Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора.

Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом составляющей безопасности - подытожили в ГСЧС.

Напомним,

Руководитель Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк заявил, что правоохранители в связи с попаданием вражеских ракет по территории учебного заведения рассматривают версии как и с корректировкой, так и возможным разведывательным дроном.

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