Ракетный удар по учебному заведению в Полтаве: количество погибших возросло до 55
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по учебному заведению в Полтаве погибли по меньшей мере 55 человек, 328 пострадали. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди.
В результате удара российских войск по учебному заведению в Полтаве известно погибли по меньшей мере 55 человек, еще 328 человек пострадали. Об этом заявили в ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Полтава. До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению города. 328 человек пострадали
В ГСЧС отметили, что в результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса. Вероятно, под завалами еще находятся люди.
Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора.
Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом составляющей безопасности
Напомним,
Руководитель Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Константин Семенюк заявил, что правоохранители в связи с попаданием вражеских ракет по территории учебного заведения рассматривают версии как и с корректировкой, так и возможным разведывательным дроном.
Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки3 сентября 2024, 16:14 • 22293 просмотра