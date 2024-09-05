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У Львові внаслідок атаки рф 66 постраждалих, у тому числі 10 дітей - міськрада

У Львові внаслідок атаки рф 66 постраждалих, у тому числі 10 дітей - міськрада

Київ • УНН

 • 18618 перегляди

Внаслідок ракетної атаки РФ на Львів 4 вересня постраждало 66 осіб, з них 10 дітей. Загинуло 7 людей, включаючи 7-річну дитину. У місті оголошено День жалоби.

Внаслідок атаки рф на Львів 4 вересня 7 людей загинули, з них 1 дитина, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Про це повідомили у четвер у Львівській міській раді, пише УНН.

Внаслідок масштабного ворожого обстрілу нашого міста учора загалом постраждало 66 осіб, з них 10 дітей. Загинуло 7 осіб, в тому числі одна дитина (7 років). Загалом учора під час ліквідації наслідків обстрілу було задіяно 30 бригад екстреної медичної допомоги 

- повідомили у міськраді.

Деталі

Як повідомили в міському управлінні охорони здоров’я, загалом медичної допомоги учора потребувало 66 людей, з них 10 дітей. У міські медичні заклади було госпіталізовано 29 осіб, з них 8 дітей. Дорослі: у лікарню святого Пантелеймона – 10 осіб, у лікарню святого Луки – 11 осіб. Усі восьмеро дітей перебувають у  лікарні святого Миколая.

Зі слів фахівців Першого медоб'єднання Львова, стан 7 пацієнтів стабільно важкий, без загрози життю. Після повторного звернення один пацієнт, що лікувався амбулаторно, був госпіталізований у лікарню святого Пантелеймона. Його стан – середньої важкості.

На амбулаторному лікуванні після надання потрібної невідкладної допомоги перебувають зараз 37 осіб, з них 2 дітей. Додатково одна дитина звернулася до 5-ї міської комунальної поліклініки. Після огляду та консультації вона перебуває на амбулаторному лікуванні.

Львів’ян закликають здавати кров: Міський центр служби крові працює щобудня з 8:30 до 13:30 у будні.

"Потрібна донорська кров усіх груп крові. З неї спеціалісти виготовлятимуть цільну кров, а також усі можливі її компоненти. Тож закликаємо усіх небайдужих прийти та допомогти медикам рятувати життя українців!", – повідомили в Першому територіальному медоб'єднанні Львова.

Щоб здати кров, донору необхідно мати з собою документ, що засвідчує особу.

Доповнення

4 вересня близько 5 години ранку ворог здійснив комбіновану атаку на Львів ракетами та "шахедами". Руйнувань, за даними міськради, зазнали 188 будівель, з яких 5 навчальних закладів, 2 центри творчості, 2 медичні установи, храм ПЦУ св. Юрія Переможця.

Сьогодні, 5 вересня, у місті оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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