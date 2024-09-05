Во Львове в результате атаки рф 66 пострадавших, в том числе 10 детей - горсовет

В результате атаки рф на Львов 4 сентября 7 человек погибли, из них 1 ребенок, 66 пострадавших, 10 из которых - дети. Об этом сообщили в четверг во Львовском городском совете, пишет УНН.

В результате масштабного вражеского обстрела нашего города вчера в целом пострадали 66 человек, из них 10 детей. Погибло 7 человек, в том числе один ребенок (7 лет). Всего вчера во время ликвидации последствий обстрела было задействовано 30 бригад экстренной медицинской помощи - сообщили в горсовете.

Детали

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, в целом в медицинской помощи вчера нуждалось 66 человек, из них 10 детей. В городские медицинские учреждения были госпитализированы 29 человек, из них 8 детей. Взрослые: в больницу святого Пантелеймона - 10 человек, в больницу святого Луки - 11 человек. Все восемь детей находятся в больнице святого Николая.

По словам специалистов Первого медобъединения Львова, состояние 7 пациентов стабильно тяжелое, без угрозы жизни. После повторного обращения один пациент, который лечился амбулаторно, был госпитализирован в больницу святого Пантелеймона. Его состояние - средней тяжести.

На амбулаторном лечении после оказания необходимой неотложной помощи находятся сейчас 37 человек, из них 2 детей. Дополнительно один ребенок обратился в 5-ю городскую коммунальную поликлинику. После осмотра и консультации он находится на амбулаторном лечении.

Львовян призывают сдавать кровь: Городской центр службы крови работает каждый день с 8:30 до 13:30 в будни.

"Нужна донорская кровь всех групп крови. Из нее специалисты будут изготавливать цельную кровь, а также все возможные ее компоненты. Поэтому призываем всех неравнодушных прийти и помочь медикам спасать жизни украинцев!" - сообщили в Первом территориальном медобъединении Львова.

Чтобы сдать кровь, донору необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Дополнение

4 сентября около 5 часов утра враг совершил комбинированную атаку на Львов ракетами и "шахедами". Разрушениям, по данным горсовета, подверглись 188 зданий, из которых 5 учебных заведений, 2 центра творчества, 2 медицинских учреждения, храм ПЦУ св.

Сегодня, 5 сентября, в городе объявлен Днем траура по погибшим в результате российской атаки.