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Громадян Казахстану закликали залишити Україну через зростаючу напруженість

Громадян Казахстану закликали залишити Україну через зростаючу напруженість

Київ • УНН

 • 16822 перегляди

Через зростаючу напруженість посольство Казахстану рекомендує своїм громадянам залишити Україну. Надано інструкції щодо виїзду та контактні номери для екстрених випадків.

Громадянам Казахстану порекомендували залишити територію України. Разом із цим людей просять не ігнорувати повітряну тривогу та виконувати рекомендації влади, передає УНН із посиланням на посольство Казахстану.

"У зв'язку з напруженістю, що зростає, та з метою безпеки Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити територію України", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що для виїзду з України до Казахстану громадяни РК можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі – комерційними авіасполученнями.

У разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану необхідно мати шенгенську візу. Для в'їзду до Молдови віза не потрібна.

Водночас Посольство закликає всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття, дотримуватись заходів власної безпеки та виконувати рекомендації офіційної влади.

Контактний номер Консульського відділу Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.

Гаряча лінія для громадян Казахстану (в екстрених випадках): +380673470408.

Контекст

Останні тижні росія з особливою жорстокістю атакує мирні міста України. 

Як повідомляв УНН, внаслідок атаки рф на Львів 4 вересня постраждало 66 осіб, з них 10 дітей. У місті оголошено День жалоби.  

Крім того, днями ворог наніс удару по навчальному закладу в Полтаві, загинуло щонайменше 55 людей, 328 постраждали.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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