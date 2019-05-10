Игрока "Тоттенхэма" признали лучшим футболистом недели Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. УЕФА назвала представителя футбольного клуба "Тоттенхэма" Лукаса Моуру лучшим футболистом матчей полуфиналов Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Бразилец Моура отметился хет-триком во встрече в гостях с "Аяксом" и тем самым вывел лондонскую команду в финал Лиги чемпионов.
В борьбе за титул самого ценного игрока недели бразилец обогнал автора дубля Вейналдума из "Ливерпуля", его партнера по команде Александера-Арнольда и полузащитника "Тоттенхэма" полузащитника Мусса Сиссоко.
Напомним, что в финал Лиги чемпионов, кроме "Тоттенхэма", вышел "Ливерпуль".