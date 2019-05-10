Гравця "Тотенхема" визнали кращим футболістом тижня Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. УЄФА назвала представника футбольного клубу "Тотенхема" Лукаса Моуру кращим футболістом матчів-відповідей півфіналів Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Бразилець Моура відзначився хет-триком у зустрічі в гостях із "Аяксом" та тим самим вивів лондонську команду до фіналу Ліги чемпіонів.
У боротьбі за титул найціннішого гравця тижня бразилець обігнав автора дублю Вейналдума із "Ліверпуля", його партнера по команді Александера-Арнольда та півзахисника "Тотенхема" півзахисника Мусса Сіссоко.
Нагадаємо, що у фінал Ліги чемпіонів, крім "Тотенхема", вийшов "Ліверпуль".