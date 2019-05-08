"Тотенхем" потрапив у фінал Ліги чемпіонів

Дана зустріч, як і вчорашня між "Ліверпулем" і "Барселоною", тримала інтригу до кінця. У дебюті протистояння господарям вдався швидкий гол. Шоне подав верхову передачу з кутового, де оборонець Де Лігт засмутив Лльоріса. В складне становище "Тотенхем" на 35 хвилині поставив Зієш, який реалізував контратаку нідерландців.

Рахунок за підсумком двох матчів вже став 3:0 на користь "Аяксу" і здавалося колектив Тен Хага однією ногою був у фіналі, але іншої думки був бразильський легіонер "шпор" Лукас Моура. На 55 хвилині вінгер продемонстрував дива швидкості і випередив усіх партнерів та захисників, відправивши м'яч у нижній кут. Через три хвилини він скористався незлагодженими діями воротаря та оборонця, а на шостій хвилині додаткового часу оформив хет-трик і приніс виграш "Тотенхему" – 2:3.

Зауважимо, що завдяки голам в гостях підсумкова 2-матчева нічия 3:3 принесла лондонцям путівку у фінал.

Також додамо, лондонці 1 червня зіграють у фіналі з "Ліверпулем".