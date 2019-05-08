"Тоттенхэм" попал в финал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Матчем в Амстердаме между "Аяксом" и "Тоттенхэмом" завершилась стадия полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.
Данная встреча, как и вчерашняя между "Ливерпулем" и "Барселоной", держала интригу до конца. В дебюте противостояния хозяевам удался быстрый гол. Шон подал верховую передачу с углового, где защитник Где Лигт огорчил Лльориса. В сложное положение "Тоттенхэм" на 35 минуте поставил Зиеш, который реализовал контратаку голландцев.
Счет по итогам двух матчей уже стал 3: 0 в пользу "Аякса" и казалось коллектив Тен Хага одной ногой был в финале, но иного мнения был бразильский легионер "шпор" Лукас Моура. На 55 минуте вингер продемонстрировал чудеса скорости и опередил всех партнеров и защитников, отправив мяч в нижний угол. Через три минуты он воспользовался неслаженная действиями вратаря и защитника, а на шестой минуте дополнительного времени оформил хет-трик и принес выигрыш "Тотенхему" - 2:3.
Заметим, что благодаря голам в гостях итоговая 2-матчевая ничья 3:3 принесла лондонцам путевку в финал.
Также добавим, лондонцы 1 июня сыграют в финале с "Ливерпулем".