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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Гранты быстрого реагирования на вызовы войны: завершается прием заявок на конкурс "Время действовать, Украина!"

Киев • УНН

 • 235383 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Осталось 2 дня на подачу заявок на конкурс “Пора действовать, Украина!”, организованный благотворительным фондом “МХП-Громаді”. Заявки будут приниматься до 31 августа включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

Гранты быстрого реагирования на вызовы войны: завершается прием заявок на конкурс "Время действовать, Украина!"

Цитата

“Если ваша социальная инициатива стоящая и имеет все шансы быть реализованной, вы можете еще успеть подать заявку на Программу грантов быстрого реагирования на вызовы войны «Время действовать, Украина!» и бороться за финансирование. Осталось два дня, поэтому, друзья, отложите все колебания и препятствия, которые могут мешать, и подавайтесь на конкурс”, - говорится в сообщении.

Подать заявку на конкурс можно по ссылке https://timetoact.com.ua/forma-reiestraciyi.

О конкурсе

Пора действовать, Украина!” – это адаптированный под современную действительность традиционный конкурс социальных инициатив от благотворительного фонда “МХП-Громаді”. В этом году вместо проектов по разнообразию детского досуга, обучения, защиты окружающей среды или поддержки общественного здоровья и т.д. фонд хочет поддержать инициативы, связанные с обустройством надежного укрытия для школьников, созданием реабилитационных центров для раненых защитников и т.д.

Главная цель конкурса – способствовать решению важных социальных проблем общин путем поддержки локальных инициатив в условиях войны.

В рамках конкурса планируется поддержать до 70 проектов. На него Фонд выделяет 5 млн грн.

Напомним

“МХП-Громаді” уже раздал 5 млн грн в рамках нынешнего конкурса бизнес-идей “Делай свое”.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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