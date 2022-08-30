Гранти швидкого реагування на виклики війни: завершується прийом заявок на конкурс “Час діяти, Україна!”

Цитата

“Якщо ваша соціальна ініціатива вартісна і має всі шанси бути реалізованою, ви можете ще встигнути податися на цьогорічну Програму грантів швидкого реагування на виклики війни «Час діяти, Україно!» і поборотися за фінансування. Залишилося два дні, тому, друзі, відкладіть усі вагання і перешкоди, які можуть стояти на заваді, і подавайтеся на конкурс”, - йдеться у повідомленні.

Подати заявку на конкурс можна за посиланням ​​https://timetoact.com.ua/forma-reiestraciyi.

Про конкурс

“Час діяти, Україно!” - це адаптований під сучасну дійсність традиційний конкурс соціальних ініціатив від благодійного фонду “МХП-Громаді”. Цього року замість проектів з урізноманітнення дитячого дозвілля, навчання, захисту довкілля чи підтримки громадського здоров’я тощо Фонд хоче підтримати ініціативи, пов’язані з облаштуванням надійного укриття для школярів, створенням реабілітаційних центрів для поранених захисників тощо.

Головна мета конкурсу – сприяти вирішенню важливих соціальних проблем громад шляхом підтримки локальних ініціатив в умовах війни.

У рамках конкурсу планується підтримати до 70 проектів. На нього Фонд виділяє 5️ млн грн.

Нагадаємо

“МХП-Громаді” вже роздав 5 млн грн в рамках цьогорічного конкурсу бізнес-ідей “Роби своє”.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.