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Графики отключений света действуют по всей стране: сколько электричества импортируем

Графики отключений света действуют по всей стране: сколько электричества импортируем

Киев  •  УНН

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В Украине сохраняется высокое потребление электроэнергии, действуют графики отключений во всех регионах. Запланирован импорт 12 447 МВт-ч электроэнергии из пяти соседних стран.

Потребление электроэнергии в Украине остается на высоком уровне, сегодня продолжат действовать графики почасовых отключений света во всех регионах. Импорт электричества запланирован из пяти стран, сообщает в четверг Укрэнерго, передает УНН.

Детали

По данным Укрэнерго, потребление остается высоким, впрочем соответствует сезонным показателям. Сегодня, 5 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня - в среду.

Вчера, 4 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 3,7% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - во вторник, 3 декабря.

Как указали в компании, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности после одиннадцати массированных атак россиян.  Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах.

Импорт электричества будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12 447 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 851 МВт.

Дополнение 

Время применения и объем ограничений сегодня будут такими:

ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

   - 06:00 - 07:00 - одна очередь отключений

   - 07:00 - 20:00 - две очереди отключений

   - 20:00 - 22:00 - одна очередь отключений

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

   - 05:00 - 23:00 - применение графиков ограничения мощности.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономика
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