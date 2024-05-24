Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

В субботу, 25 мая, графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00. Об этом говорится в заявлении Национальной энергетической компании "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

В компании объяснили, что именно 20:00 до 22:00 - в часы максимального вечернего потребления. В связи с этим возможны ограничения света для пользователей.

В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

Отмечается, что отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

Главная причина применения мер ограничения - последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Вследствие пяти массированных ракетных атак с марта по май - крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше - отмечают в НЭК "Укрэнерго".

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что к зиме Евросоюз увеличит пропускную способность для поставок электроэнергии в Украину.