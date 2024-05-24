Графіки діятимуть по всій країні: в "Укренерго" розповіли, коли вимикатимуть світло на вихідних
Київ • УНН
У суботу, 25 травня, з 20:00 до 22:00 для промислових та побутових споживачів по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії через наслідки ворожого ракетного обстрілу українських електростанцій, що призвело до обмеження виробництва електроенергії.
У суботу, 25 травня, графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00. Про це йдеться в заяві Національної енергетичної компанії "Укренерго", передає УНН.
Деталі
У компанії пояснили, що саме 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання. У зв'язку з цим можливі обмеження світла для користувачів.
Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.
Рішення про нові тарифи на електрику ухвалять до кінця тижня - Галущенко24.05.24, 15:31 • 15013 переглядiв
Зазначається, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.
Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень – великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше
Нагадаємо
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що до зими Євросоюз збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну.