ГПУ сотрудничает с итальянскими правоохранителями в отношении обвиняемого экс-нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Генеральная прокуратура сотрудничает с итальянскими правоохранителями относительно обвинения бывшего народного депутата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
“В рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры с итальянскими коллегами, последние направили в суд обвинительный акт по подозрению в отмывании средств на территории Итальянской Республики о группе лиц, в том числе бывшего народного депутата”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что завершить расследование правоохранительным органам Итальянской Республики помогло активное содействие прокуроров Генеральной прокуратуры.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении гражданину РФ, который в 2014-2015 годах был участником террористической организации “ДНР” и пытал украинских военнопленных.