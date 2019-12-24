ГПУ підозрює росіянина в катуванні українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру громадянину РФ, який у 2014-2015 роках був учасником терористичної організації "ДНР" та катував українських військовополонених. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"За процесуального керівництва прокурорів Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Генеральної прокуратури України, СБУ повідомлено про підозру громадянину РФ - учаснику терористичної організації "ДНР", який катував українських військовослужбовців, за ч. 2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі двох або більше осіб), ч.1 ст. 258-3 (участь в терористичній організації), ч.2 ст. 28, ч.2 ст.437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими)", - сказано у повідомленні.
За даними слідчих, учасник терористичної організації "ДНР", відомий за позивним "Москва", впродовж вересня 2014 - травня 2015 років, діючи за попередньою змовою групи осіб зі службовими особами ЗС РФ, безпосередньо брав участь у бойових зіткненнях з українськими військовослужбовцями в районі Донецького аеропорту, здійснював пропагандистську діяльність шляхом публікацій антиукраїнських проросійських статей, виготовлення відеоматеріалів та розміщував їх в Інтернеті. Все це для досягнення злочинного плану щодо ведення агресивної війни проти України з метою зміни меж її території та державного кордону.
Також він в порушення норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими катував електричним струмом українських військовослужбовців, які потрапили у полон під час оборони Донецького аеропорту, для отримання даних військового характеру.
Вказану особу викликано до органу розслідування на друге січня 2020 року для проведення слідчих дій. У випадку його неприбуття без поважних причин, слідством буде ініційовано затримання та взяття під варту. Інкриміноване йому вчинення особливо тяжких злочинів передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, двоє інформаторів незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР" отримали тюремні строки.