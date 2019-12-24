ГПУ подозревает россиянина в пытках украинских военных

"Под процессуальным руководством прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Генеральной прокуратуры Украины, СБУ сообщено о подозрении гражданину РФ - участнику террористической организации "ДНР", который пытал украинских военнослужащих, по ч. 2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы двух или более лиц), ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч.2 ст. 28, ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными)", - сказано в сообщении.

По данным следователей, участник террористической организации "ДНР", известный под позывным "Москва", в течение сентября 2014 - мая 2015 годов, действуя по предварительному сговору группы лиц с должностными лицами ВС РФ, непосредственно участвовал в боевых столкновениях с украинскими военнослужащими в районе Донецкого аэропорта, осуществлял пропагандистскую деятельность путем публикаций антиукраинских пророссийских статей, изготовление видеоматериалов и размещал их в Интернете. Все это для достижения преступного плана по ведению агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы.

Также он в нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными пытал электрическим током украинских военнослужащих, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта, для получения данных военного характера.

Указанное лицо вызвано в орган расследования на 2 января 2020 года для проведения следственных действий. В случае его неявки без уважительных причин, следствием будет инициировано задержание и взятие под стражу. Инкриминируемое ему совершение особо тяжких преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, двое осведомителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР" получили тюремные сроки.