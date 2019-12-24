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Інформатори "ЛНР" отримали тюремні строки

Інформатори "ЛНР" отримали тюремні строки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Двоє інформаторів незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", затримані контррозвідкою Служби безпеки України, отримали тюремні терміни. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ. 

Так, житель Новоайдарського району Луганщини передавав своєму куратору інформацію про дислокацію та переміщення військової техніки Збройних Сил України. Встановлено, що після отримання одного з повідомлень була здійснена спроба прориву лінії оборони ЗСУ незаконними збройними формуваннями, який супроводжувався артилерійським обстрілом бойовиків. Внаслідок чого пошкоджено військові та цивільні об’єкти на підконтрольній Україні території. Під час затримання інформатора співробітники СБУ вилучили у зловмисника боєприпаси та вибухові пристрої.

Інший інформатор бойовиків, житель Лисичанська, виконував завдання зі збору відомостей про напрями руху, місця дислокації, склад та чисельність військової техніки Збройних Сил України. Крім того, за вказівкою кураторів з так званої "ЛНР", він складав і передавав бойовикам списки місцевих мешканців, які служать у військових підрозділах та правоохоронних органах України. Під час обшуку за місцем проживання інформатора правоохоронці вилучили тротилову шашку, гранату Ф-1, набої різного калібру, комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які використовувалась для передачі бойовикам розвідувальної інформації. 

У судовому засіданні обвинувачені повністю визнали свою вину та причетність до скоєних злочинів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації, незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами. 

Згідно з вироком суду їм призначено покарання за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, а також ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України та засуджено до п’яти та трьох років і трьох місяців позбавлення волі. 

Нагадаємо, інформаторку терористичної організації “ДНР”, яка передавала кураторам розвідувальні дані про українських військових, викрила СБУ на Донеччині.

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