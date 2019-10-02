На Донеччині викрили інформаторку бойовиків, яка передавала дані "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Інформаторку терористичної організації “ДНР”, яка передавала кураторам розвідувальні дані про українських військових, викрила СБУ на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“Мешканка Великоновоселківського району області з власної ініціативи відновила контакти із давнім знайомим, ватажком одного з диверсійно-розвідувальних підрозділів терористів. За завданням куратора із серпня 2017 року вона збирала для бойовиків інформацію розвідувального характеру”, — сказано у повідомленні.
Жінка телефоном повідомляла бойовику відомості про місця дислокації та чисельність особового складу операції Об’єднаних сил, переміщення військової техніки. Куратор передавав отриману інформацію до “МДБ ДНР”.
Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи скеровані до суду для винесення відповідного процесуального рішення.
Нагадаємо,на Луганщині заочно судитимуть сепаратиста, який передавав РФ дані щодо ЗСУ.