На Донеччині викрили інформаторку бойовиків, яка передавала дані "ДНР"

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 10032 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 16929 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 52877 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 44212 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 43898 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 256084 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 168273 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139819 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140933 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152829 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
36%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 52421 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 34312 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 51342 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 48765 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 20162 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 52884 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 256089 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 207005 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 323668 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 342528 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 7444 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 51748 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 34734 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 67204 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 49357 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

На Донеччині викрили інформаторку бойовиків, яка передавала дані "ДНР"

Київ • УНН

 • 9669 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Інформаторку терористичної організації “ДНР”, яка передавала кураторам розвідувальні дані про українських військових, викрила СБУ на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

На Донеччині викрили інформаторку бойовиків, яка передавала дані "ДНР"

“Мешканка Великоновоселківського району області з власної ініціативи відновила контакти із давнім знайомим, ватажком одного з диверсійно-розвідувальних підрозділів терористів. За завданням куратора із серпня 2017 року вона збирала для бойовиків інформацію розвідувального характеру”, — сказано у повідомленні.

Жінка телефоном повідомляла бойовику відомості про місця дислокації та чисельність особового складу операції Об’єднаних сил, переміщення військової техніки. Куратор передавав отриману інформацію до “МДБ ДНР”.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи скеровані до суду для винесення відповідного процесуального рішення.

Нагадаємо,на Луганщині заочно судитимуть сепаратиста, який передавав РФ дані щодо ЗСУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.54
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08