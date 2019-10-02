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В Донецкой области разоблачили информаторку боевиков, которая передавала данные "ДНР"

Киев • УНН

 • 9669 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Информаторку террористической организации “ДНР”, которая передавала кураторам разведывательные данные об украинских военных, разоблачила СБУ в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Донецкой области разоблачили информаторку боевиков, которая передавала данные "ДНР"

“Жительница Великоновоселковского района области по собственной инициативе возобновила контакты с давним знакомым, предводителем одного из диверсионно-разведывательных подразделений террористов. По заданию куратора с августа 2017 года она собирала для боевиков информацию разведывательного характера”, — говорится в сообщении.

Женщина по телефону сообщала боевику сведения о местах дислокации и численности личного состава операции Объединенных сил, перемещение военной техники. Куратор передавал полученную информацию в “МГБ ДНР”.

Задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование завершено. Материалы дела направлены в суд для вынесения соответствующего процессуального решения.

Напомним, на Луганщине заочно судить сепаратиста, который передавал РФ данные о ВСУ.

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