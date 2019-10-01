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На Луганщині заочно судитимуть сепаратиста, який передавав РФ дані щодо ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені за фактом участі громадянина України, який будучи учасником "народної міліції "ЛНР" передавав РФ розвідувальні дані щодо Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратуру Луганської області.

На Луганщині заочно судитимуть сепаратиста, який передавав РФ дані щодо ЗСУ

"До суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом участі громадянина України у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та вчинення умисних дій, за попередньою змовою групою осіб, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України ( ч. 2 ст. 110 КК України)", - сказано у повідомленні.

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на непідконтрольній українській владі території Луганської області, їй заочно повідомлено про підозру, підозрюваного оголошено в розшук та на підставі ухвали слідчого судді розпочато спеціальне досудове розслідування.

За даними слідства, у січні 2017 року мешканець смт Словֹ’яносербськ Луганської області вступив до так званого "13-го батальйону територіальної оборони 2-ї бригади 2-го армійського корпусу Народної міліції "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ. У складі збройного підрозділу терористичної організації "ЛНР" чоловік брав участь у бойових діях, ніс чергування на незаконних блокпостах, а також збирав розвідувальну інформацію про дислокацію та переміщення військової техніки Збройних Сил України в районі прифронтової Трьохізбенки.

Розвіддані з лютого по березень 2017 року у завуальованій формі з метою конспірації бойовику з підконтрольної українській владі території Луганщини у телефонних розмовах передавала його 63-річна мати (у квітні 2019 року Новоайдарським районним судом Луганської області останню засуджено до 5 років позбавлення волі).

Отриману інформацію бойовик передавав ватажкам військового підрозділу "Народної міліції "ЛНР", що сприяло здійсненню збройного опору силам АТО, у тому числі артилерійським та мінометним обстрілам українських територій.

Так, санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього працівник МВС України, який організував та проводив масштабні фінансові операції для потреб незаконних збройних формувань терористичної організації “ЛНР”.

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