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В Луганской области заочно судить сепаратиста, который передавал РФ данные о ВСУ

Киев • УНН

 • 8978 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном движимы по факту участия гражданина Украины, который будучи участником "народной милиции" ЛНР "передавал РФ разведывательные данные о Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб прокуратуру Луганской области.

В Луганской области заочно судить сепаратиста, который передавал РФ данные о ВСУ

"В суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве, начатом по материалам 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, по факту участия гражданина Украины в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и совершение умышленных действий, предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, ей заочно сообщено о подозрении, подозреваемого объявлен в розыск и на основании постановления следственного судьи начато специальное досудебное расследование.

По данным следствия, в январе 2017 года житель пгт Слов ֹ "яносербськ Луганской области вступил в так называемый" 13-го батальона территориальной обороны 2-й бригады 2-го армейского корпуса Народной милиции "ЛНР" оккупационной администрации РФ. В составе вооруженного подразделения террористической организации "ЛНР" человек участвовал в боевых действиях, нес дежурство на незаконных блокпостах, а также собирал разведывательную информацию о дислокации и перемещения военной техники Вооруженных Сил Украины в районе прифронтовой Трехизбенка.

Разведданные с февраля по март 2017 года в завуалированной форме в целях конспирации боевике с подконтрольной украинскому власти территории Луганщины в телефонных разговорах передавала его 63-летняя мать (в апреле 2019 Новоайдарским районным судом Луганской области последнюю приговорен к 5 годам лишения свободы).

Полученную информацию боевик передавал главарям военного подразделения "Народной милиции "ЛНР", что способствовало осуществлению вооруженного сопротивления силам АТО, в том числе артиллерийским и минометным обстрелам украинских территорий.

Так, санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, СБУ задержала бывшего работник МВД Украины, организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

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