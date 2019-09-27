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СБУ затримала експрацівника МВС України, який працював "фінансистом" у "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. СБУ затримала колишнього працівник МВС України, який організував та проводив масштабні фінансові операції для потреб незаконних збройних формувань терористичної організації “ЛНР”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ затримала експрацівника МВС України, який працював "фінансистом" у "ЛНР"

“Громадянин України у 2015 році добровільно вступив до так званої 7 ОМСБр 2 АК НМ терористичної організації „ЛНР“, де обіймав посаду фінансиста її фінансово-економічної служби. Використовуючи низку оформлених на своє ім’я платіжних карток банківських установ України, він проводив фінансові операції в інтересах бойовиків”, — сказано у повідомленні.

“Фінансист”, зокрема, забезпечував обготівковування і переведення коштів з тимчасово окупованої території Луганщини та у зворотному напрямку, обмін валют, поповнення мобільних рахунків. Загальна сума оборудок становила понад 100 мільйонів гривень.

Отримані внаслідок фінансових оборудок гроші бойовики легалізовували через багаторазові перекази між картковими рахунками фізичних осіб для переведення їх у готівку.

Встановлено, що значна частина прибутків від протиправної діяльності безпосередньо надходила до ватажків незаконного збройного формування та використовувалася для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, оргтехніки, військового обладнання, ремонту бойової техніки.

Контррозвідники СБУ отримали інформацію, що спільник бойовиків планує прибути на територію Запорізької області із особистих питань, і затримали його.

У ході проведення слідчих дій за місцями тимчасового перебування фінансиста на Запоріжжі правоохоронці вилучили документацію та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність, зокрема платіжні картки та оргтехніку, а також посвідчення старшого лейтенанта фінансово-економічної служби 7 ОГМСБр 2 АК НМ ЛНР.

Затриманому оголошено підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, Луганського прикордонника підозрюють в роботі на “народну міліцію ЛНР”.

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