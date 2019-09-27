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СБУ задержала экс-работника МВД Украины, который работал "финансистом" в "ЛНР"

Киев • УНН

 • 8832 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. СБУ задержала бывшего работник МВД Украины, организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд незаконных вооруженных формирований террористической организации “ЛНР”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.

СБУ задержала экс-работника МВД Украины, который работал "финансистом" в "ЛНР"

“Гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 омсбр 2 АК НС террористической организации „ЛНР“, где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков”, — говорится в сообщении.

“Финансист”, в частности, обеспечивал обналичивания и перевода средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллионов гривен.

Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность.

Установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его.

В ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания финансиста в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НС ЛНР.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, Луганского пограничника подозревают в работе на “народную милицию ЛНР”.

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