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Луганського прикордонника підозрюють в роботі на “народну міліцію ЛНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Слідчі ДБР повідомили про підозру в участі у терористичній організації прикордоннику Лисичанського прикордонного загону Донецько-Луганської Державної прикордонної служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

Луганського прикордонника підозрюють в роботі на “народну міліцію ЛНР”

“За попередньою інформацією: мешканець Луганської області протягом 2014 року входив до складу незаконного збройного формування „народна міліція“ так званої „ЛНР“. Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію та почав працювати в Держприкордонслужбі”, — сказано у повідомленні.

Так, слідством перевіряється інформація про можливі контакти підозрюваного з представниками терористичної організації “ЛНР” та передачу її членам інформації розвідувального характеру.

Наразі прикордоннику повідомлено про підозру в участі у терористичній організації ( ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України); вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України. Оперативний супровід — Луганське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з Управлінням власної та внутрішньої безпеки Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України за участю Управління “КОРД” Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Санкція статті у разі доведення вини, прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, контррозвідники провели на Луганщині спеціальну операцію, за результатами якої вивели на контрольовану українською владою територію і затримали активного учасника незаконних збройних формувань терористичної організації “ЛНР”.

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