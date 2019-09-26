Луганського прикордонника підозрюють в роботі на “народну міліцію ЛНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Слідчі ДБР повідомили про підозру в участі у терористичній організації прикордоннику Лисичанського прикордонного загону Донецько-Луганської Державної прикордонної служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“За попередньою інформацією: мешканець Луганської області протягом 2014 року входив до складу незаконного збройного формування „народна міліція“ так званої „ЛНР“. Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію та почав працювати в Держприкордонслужбі”, — сказано у повідомленні.
Так, слідством перевіряється інформація про можливі контакти підозрюваного з представниками терористичної організації “ЛНР” та передачу її членам інформації розвідувального характеру.
Наразі прикордоннику повідомлено про підозру в участі у терористичній організації ( ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України); вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України. Оперативний супровід — Луганське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з Управлінням власної та внутрішньої безпеки Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України за участю Управління “КОРД” Головного управління Нацполіції в Луганській області.
Санкція статті у разі доведення вини, прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, контррозвідники провели на Луганщині спеціальну операцію, за результатами якої вивели на контрольовану українською владою територію і затримали активного учасника незаконних збройних формувань терористичної організації “ЛНР”.