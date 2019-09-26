Луганского пограничника подозревают в работе на "народную милицию ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Следователи ГБР сообщили о подозрении в участии в террористической организации пограничнику Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации: житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "народная милиция" так называемой "ЛНР". Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе", - говорится в сообщении.
Так, следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передаче ее членам информации разведывательного характера.
Сейчас пограничнику сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины); решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Оперативное сопровождение - Луганское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с Управлением собственной и внутренней безопасности Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины при участии Управления "КОРД" Главного управления Нацполиции в Луганской области.
Санкция статьи в случае доказательства вины, пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, контрразведчики провели в Луганской области специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".