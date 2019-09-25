СБУ під час спецоперації вивела з ОРДЛО і затримала бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Контррозвідники провели на Луганщині спеціальну операцію, за результатами якої вивели на контрольовану українською владою територію і затримали активного учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР". Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Бойовик був оголошений у розшук за підозрою в участі у діяльності терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Як вказано, затриманий житель Луганської області у складі терористичних угруповань так званої "ЛНР" впродовж 2014-2015 років брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, зокрема у запеклих бойових діях неподалік Дебальцевого. Згодом, як зазначається, він здійснював бойові чергування на блокпостах НЗФ "ЛНР" неподалік окупованого Сорокиного. Станом на вересень 2019 року він проходив військову службу у так званому "Митному комітеті "ЛНР".
Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за скоєння ним злочинів, передбачених ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Луганській області правоохоронці викрили бойовика, який проходив контрактну службу в незаконному збройному формуванні "ДНР".