На Луганщині затримали ще одного ексбойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Луганській області правоохоронці викрили бойовика, який проходив контрактну службу в незаконному збройному формуванні "ДНР". Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Вчора під час перевірки документів у громадян, які переміщуються транспортними засобами через блокпост, поліцейські виявили 23-річного мешканця Донецької області, який за оперативною інформацією брав участь у незаконних збройних формуваннях", - йдеться в повідомленні.
Зі слів чоловіка, у 2014 році, через скрутне матеріальне становище він вступив до лав НЗФ "ДНР", де пройшовши курс "молодого бійця", був призначений на посаду стрільця. Він охороняв боєприпаси та житлові приміщення військових частин в містах Шахтарськ та Дебальцеве Донецької області. Після трирічної служби у лавах НЗФ "ДНР" він розчарувавшись у ставленні командирів до підлеглих, покинув службу та поїхав на заробітки до Російської Федерації.
Наразі співробітниками поліції Луганської області чоловіка передано колегам з поліції Донеччини для проведення подальших невідкладних слідчих дій.
Нагадаємо, минулого тижня у Луганській області затримали колишнього учасника терористичної організації "ЛНР".