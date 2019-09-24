В Луганской области задержали еще одного экс-боевика

"Вчера во время проверки документов у граждан, которые перемещаются транспортными средствами через блокпост, полицейские обнаружили 23-летнего жителя Донецкой области, который по оперативной информации участвовал в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, в 2014 году, через трудное материальное положение он вступил в ряды НЗФ "ДНР", где пройдя курс "молодого бойца", был назначен на должность стрелка. Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НЗФ "ДНР" он, разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию.

Сейчас сотрудниками полиции Луганской области мужчину передано коллегам из полиции Донецкой области для проведения дальнейших неотложных следственных действий.

На прошлой неделе в Луганской области задержали бывшего участника террористической организации "ЛНР".