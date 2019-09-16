На Луганщині затримали колишнього бойовика-артилериста
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Луганській області затримано колишнього учасника терористичної організації "ЛНР". Про це УНН повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.
Контррозвідники СБУ встановили, що житель Луганська у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі артилерійського підрозділу бойовиків, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Зловмисника затримано під час спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Донеччині поліція розшукує підозрюваного у вбивстві колишнього бойовика.