В Луганской области задержали бывшего боевика-артилериста

Контрразведчики СБУ установили, что житель Луганска в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе артиллерийского подразделения боевиков, он участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Злоумышленник задержан при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Донецкой области полиция разыскивает подозреваемого в убийстве бывшего боевика.