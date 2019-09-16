Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві колишнього бойовика у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На території Донеччини триває поліцейська операцію із затримання підозрюваного у вбивстві 28-річного раніше судимого місцевого жителя. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП Донецької області.
28-річного раніше судимого маріупольця було вбито на порозі своєї квартири. За неофіційною інформацією мова йде про Романа Джумаєва, якого підозрюють в боях проти ЗСУ в районі донецького аеропорту та Дебальцево. У серпні 2019 року Жовтневий райсуд Маріуполя відпустив підозрюваного під домашній арешт.
Сьогодні, 16 вересня, надійшло повідомлення про стрілянину у багатоповерхівці Маріуполя.
“У тамбурі було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що близько 11.30 невідомі подзвонили у двері потерпілого, а коли той відчинив — застрелили. Попередня правова кваліфікація події — ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)”, — повідомили у поліції.
У поліції підтвердили, що вбитий притягувався до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях.
Обставини вбивства встановлюються. Співробітники місцевої поліції та обласного главку вживають заходів щодо встановлення і затримання підозрюваного.
Нагадаємо, на виїзді з Луганщини викрили бойовика “ЛНР”.