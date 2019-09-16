Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве бывшего боевика в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На территории Донецкой области продолжается полицейская операция по задержанию подозреваемого в убийстве 28-летнего ранее судимого местного жителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Донецкой области.
28-летнего ранее судимый мариуполец был убит на пороге своей квартиры. По неофициальной информации речь идет о Романе Джумаеве, которого подозревают в боях против ВСУ в районе донецкого аэропорта и Дебальцево. В августе 2019 года Жовтневый райсуд Мариуполя отпустил подозреваемого под домашний арест.
Сегодня, 16 сентября, поступило сообщение о стрельбе в многоэтажке Мариуполя.
“В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что около 11.30 неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл — застрелили. Предыдущая правовая квалификация события — ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)”, — сообщили в полиции.
В полиции подтвердили, что убитый привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях.
Обстоятельства убийства устанавливаются. Сотрудники местной полиции и областного главка принимают меры по установлению и задержанию подозреваемого.
Напомним, на выезде из Луганщины разоблачили боевика “ЛНР”.