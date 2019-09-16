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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58482 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111311 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103156 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110201 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119635 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148268 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148657 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140458 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве бывшего боевика в Мариуполе

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве бывшего боевика в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 7647 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. На территории Донецкой области продолжается полицейская операция по задержанию подозреваемого в убийстве 28-летнего ранее судимого местного жителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Донецкой области.

28-летнего ранее судимый мариуполец был убит на пороге своей квартиры. По неофициальной информации речь идет о Романе Джумаеве, которого подозревают в боях против ВСУ в районе донецкого аэропорта и Дебальцево. В августе 2019 года Жовтневый райсуд Мариуполя отпустил подозреваемого под домашний арест.

Сегодня, 16 сентября, поступило сообщение о стрельбе в многоэтажке Мариуполя.

“В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что около 11.30 неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл — застрелили. Предыдущая правовая квалификация события — ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)”, — сообщили в полиции.

В полиции подтвердили, что убитый привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях.
Обстоятельства убийства устанавливаются. Сотрудники местной полиции и областного главка принимают меры по установлению и задержанию подозреваемого.

Напомним, на выезде из Луганщины разоблачили боевика “ЛНР”.

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