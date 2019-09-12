На виїзді з Луганщини викрили бойовика "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Під час перевірки документів у пасажирів автобусу, який прямував до м. Харків, поліцейські виявили 35-річного мешканця м. Хрустальний (колишнє м. Красний Луч), який за оперативною інформацією значиться, як учасник незаконного збройного формування так званої “ЛНР”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Луганській області.
“Чоловік прямував до м. Харків аби відкрити візу до Прибалтики та почати життя „з чистого аркуша“. Підозрюваний розповів оперативникам Управління карного розшуку, що в кінці листопада 2014 року у зв’язку з тяжким матеріальним станом він вступив до лав четвертої окремої мотострілкової бригади народної міліції „ЛНР“, де займав посаду водія. До функціональних обов’язків чоловіка входило перегін військової техніки з території РФ на тимчасово окуповану територію Луганської області”, — сказано у повідомленні.
За свою “службу” чоловік спочатку отримував зарплатню у розмірі 300 доларів США, а згодом 15 тисяч російських рублів. Через погане ставлення командирів бригади до підлеглих, чоловік й покинув лави бойовиків.
Відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 260 КК України “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань”.
Ведеться слідство.
Нагадаємо, на виїзді з Криму українським прикордонникам здався колишній бойовик “ДНР”.