На виїзді з Криму українським прикордонникам здався колишній бойовик "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На адмінкордоні анексованого Криму українським прикордонникам здався колишній бойовик угруповання “ДНР” із позивним “Коршун”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Азово-Чорноморського Регіонального управління Держприкордонслужби.
“Учора з території окупованого Криму до контрольного пункту в’їзду-виїзду „Чонгар“ прибув 35-річний бойовик з позивним „Коршун“. Під час проведення фільтраційно-перевірочних заходів прикордонники з’ясували, що ця особа підозрюється в участі у бойових діях проти Збройних сил України на сході країни та перебуває у розшуку”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що даний громадянин у 2014 році, за вказівкою російських кураторів, приймав активну участь у захопленні органів державної влади та місцевого самоврядування на території Донецької області, а також перебував у складі так званої “руської православної армії”, та ніс службу на одному з блокпостів на в’їзді до Донецька з боку Новотроїцька. З часом “Коршун” розчарувався в ідеях “Руського миру” та виїхав на заробітки до Росії.
Затриманого бойовика прикордонниками передано співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.
Нагадаємо, правоохоронцям на Донбасі здався колишній бойовик.