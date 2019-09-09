Правоохоронцям на Донбасі здався колишній бойовик
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Селидовому Донецької області правоохоронцям здався колишній бойовик. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
“Упродовж трьох місяців служби у незаконних збройних формуваннях чоловік зводив оборонні споруди на мосту та чергував на блокпосту терористів. Зрозумівши, що “герої” так званої “ДНР” — звичайні злочинці, він покинув найманців. Перебуваючи у відділенні поліції, 45-річний житель Селидового розповів подробиці служби у складі бандформування самопроголошеної республіки та визнав, що це було величезною помилкою в його житті", - вказали у поліції.
Так, він був у лавах бойовиків з травня до липня 2014 року, після чого добровільно залишив бандформування. За роботу йому обіцяли плату по 200 гривень на день, а також продукти харчування.
Після повернення додому він вів прихований спосіб життя, пересувався містом виключно в нічний час, ховаючись від правоохоронців. Згодом вирішив скористатися програмою "Повертайся додому“, якою передбачено звільнення від кримінальної відповідальності.
Наразі відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” Кримінального кодексу України. За вказаним фактом триває перевірка.
Нагадаємо, у Маріуполі затримали колишнього бойовика "ДНР".