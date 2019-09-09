Правоохранителям на Донбассе сдался бывший боевик
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Селидово Донецкой области правоохранителям сдался бывший боевик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"В течение трех месяцев службы в незаконных вооруженных формированиях мужчина сводил оборонительные сооружения на мосту и дежурил на блокпосту террористов. Поняв, что "герои" так называемой "ДНР" - обычные преступники, он покинул наемников. Находясь в отделении полиции, 45-летний житель Селидово рассказал подробности службы в составе бандформирования самопровозглашенной республики и признал, что это было огромной ошибкой в его жизни", - указали в полиции.
Так, он был в рядах боевиков с мая по июль 2014 года, после чего добровольно оставил бандформирование. За работу ему обещали плату по 200 гривен в день, а также продукты питания.
По возвращении домой он вел скрытый образ жизни, передвигался по городу исключительно в ночное время, прячась от правоохранителей. Впоследствии решил воспользоваться программой "Возвращайся домой", предусматривающей освобождение от уголовной ответственности.
Сейчас в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.
Напомним, в Мариуполе задержали бывшего боевика "ДНР".