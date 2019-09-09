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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103647 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117809 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109477 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115841 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 122558 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149554 просмотра

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Правоохранителям на Донбассе сдался бывший боевик

Правоохранителям на Донбассе сдался бывший боевик

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Селидово Донецкой области правоохранителям сдался бывший боевик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"В течение трех месяцев службы в незаконных вооруженных формированиях мужчина сводил оборонительные сооружения на мосту и дежурил на блокпосту террористов. Поняв, что "герои" так называемой "ДНР" - обычные преступники, он покинул наемников. Находясь в отделении полиции, 45-летний житель Селидово рассказал подробности службы в составе бандформирования самопровозглашенной республики и признал, что это было огромной ошибкой в его жизни", - указали в полиции.

Так, он был в рядах боевиков с мая по июль 2014 года, после чего добровольно оставил бандформирование. За работу ему обещали плату по 200 гривен в день, а также продукты питания.

По возвращении домой он вел скрытый образ жизни, передвигался по городу исключительно в ночное время, прячась от правоохранителей. Впоследствии решил воспользоваться программой "Возвращайся домой", предусматривающей освобождение от уголовной ответственности.

Сейчас в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в Мариуполе задержали бывшего боевика "ДНР".

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