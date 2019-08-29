У Маріуполі затримали колишнього бойовика "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Маріуполі правоохоронці викрили чоловіка, який був членом терористичної організації "ДНР". Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Донецькой області.
Співробітники Центрального відділу поліції отримали оперативну інформацію, що 32-річний маріуполець має намір покинути місто, аби не відбувати покарання за зберігання наркотиків. Коли чоловіка було затримано, з’ясувалося, що він причетний до НЗФ.
Затриманий розповів, що у квітні 2014 року записався до лав бойовиків. Зі спецзасобами найманець здійснював пропускний режим до захопленої будівлі міськради. Він перевіряв осіб по спискам, які знаходились на блокпостах біля будівлі, а також брав активну участь у мітингах під прапорами так званої новоросії.
Після подій 9 травня 2014 року, коли терористи отримали відсіч під час атаки на міське управління міліції, бойовик покинув ряди збройного формування.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального Кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Донецькій області правоохоронцям добровільно здався колишній учасник незаконного збройного формування "ДНР".