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06:35 • 21106 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126100 просмотра

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6 марта, 17:07 • 117460 просмотра

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В Мариуполе задержали бывшего боевика "ДНР"

В Мариуполе задержали бывшего боевика "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 13335 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Мариуполе правоохранители разоблачили мужчину, который был членом террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Сотрудники Центрального отдела полиции получили оперативную информацию, что 32-летний мариуполец намерен покинуть город, чтобы не отбывать наказание за хранение наркотиков. Когда мужчина был задержан, выяснилось, что он причастен к НВФ.

Задержанный рассказал, что в апреле 2014 года записался в ряды боевиков. Со спецсредствами наемник осуществлял пропускной режим в захваченное здания горсовета. Он проверял лиц по спискам, которые находились на блокпостах у здания, а также принимал активное участие в митингах под флагами так называемой Новороссии.

После событий 9 мая 2014 года, когда террористы получили отпор во время атаки на городское управление милиции, боевик покинул ряды вооруженного формирования.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области правоохранителям добровольно сдался бывший участник незаконного вооруженного формирования "ДНР".

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