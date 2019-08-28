На Донеччині добровільно здався ексбойовик після п'ятирічного переховування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Донецькій області правоохоронцям здався колишній учасник незаконного збройного формування "ДНР". Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
В червні 2014 року 39-річний мешканець Костянтинівки піддався російській пропаганді та приєднався до терористів. Спочатку він чергував у захопленій адмінбудівлі міськвиконкому, а потім був направлений на блокпост, де перевіряв транспорт та громадян.
Коли українські військові звільняли північні міста Донецької області, найманець виїхав до тимчасово окупованого Донецька, де виконував роботу з охорони адміністративних будівель.
Проте вже невдовзі чоловік зневірився обіцянкам терористів, покинув бандформування та майже 5 років приховував своє минуле.
Наразі співробітники поліції перевіряють його діяльність в рядах незаконного збройного формування.
Нагадаємо, що згідно з ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала у складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, раніше у Бахмуті Донецької області колишній учасник незаконних збройних формувань вирішив зізнатися в протизаконній діяльності.